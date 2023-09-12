Раскрыт диетический секрет долголетия Елизаветы II

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди раскрыл диетические секреты Елизаветы II, которые позволили ей прожить долгую жизнь и сохранить активность даже в почтенном возрасте. Его слова передает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макгрейди назвал основным секретом долголетия королевы ее сбалансированный рацион. В нем было много сезонных фруктов и овощей, органических продуктов с королевских владений, а также ежедневный послеполуденный чай. Команда поваров готовила для нее персонализированное меню с разными вариантами на несколько дней вперед, и королева вычеркивала те блюда, которые ей не нравились.

Повар рассказал, что Елизавета II обычно начинала свой день с чашки черного чая Earl Grey в компании корги. Затем она приступала к завтраку, который проходил в столовой Букингемского дворца и обычно состоял из мюсли, йогурта и тоста с джемом. Иногда вместо этого королева ела омлет с копченой форелью. Копченая рыба была одним из любимых блюд Елизаветы II еще с военных лет, она могла есть ее на завтрак, в качестве перекуса или позднего ужина.

Рыбу ей нравилось есть и на обед. Королева предпочитала ее подачу с гарниром из свежих или тушеных овощей. Особенно часто она выбирала дуврскую камбалу на подушке из припущенного шпината. При этом, если Елизавета II обедала одна, она избегала таких углеводов, как картофель или паста.

Во время послеполуденного чая королева часто ела сэндвичи с огурцом и с лососем, но при этом не отказывала себе в шоколадном и имбирном бисквитах. А ужин, как правило, состоял из овощей и дичи или рыбы с королевских владений. В замке Балморал Елизавета II часто ела выловленную из реки Ди дикую форель, телячьи стейки или оленину с соусом из грибов и виски.

Королева очень любила шоколад и обычно выпивала за день один бокал сладкого немецкого вина или коктейль с джином.