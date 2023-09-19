Шпинат: польза и вред. Можно ли есть шпинат сырым?

Если раньше шпинат попадался в магазинах исключительно в замороженном виде, то сейчас часто продаются его свежие молодые листья насыщенного зеленого цвета. Как правильно есть шпинат и правда ли он полезен для здоровья рассказывает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Что такое шпинат?

Шпинат огородный (Spinacia oleracea) - это однолетнее травянистое растение из семейства Амарантовых, родственник свеклы, амаранта и лебеды. Листья шпината мясистые, нежные, могут достигать 30-40 см, но в пищу лучше употреблять молодые листики небольшого размера - мини-шпинат.

Родиной шпината считается Персия, а его название с персидского переводится как "зелёная рука". В VII веке по Великому шелковому пути шпинат был завезен в Китай, где его так и стали называть - "персидский овощ". Из Персии шпинат попал и на Средиземноморье и оттуда распространился по всей Европе, особенно стал популярен в Италии. Кстати, во Франции шпинат стал "королевским овощем" благодаря итальянке Марии Медичи, которая требовала, чтобы его подавали во время каждого приема пищи.

В Российской империи шпинат тоже сначала был исключительно царским блюдом - появился он на императорском столе в середине XVIII века. Уже позже, в конце XIX века, позволить себе этот зеленый деликатес смогли и представители дворянства - причем шпинат не только употребляли в пищу (чаще всего с яйцами, выпечке или супах), но и лечились с его помощью.

Польза шпината

Шпинат содержит много витаминов, флавоноидов, органических кислот, минеральных солей: магния, калия, кальция и т.д. Содержит шпинат и много йода.

Интересная история произошла со шпинатом в 1930-е годы, когда ученые проводили исследования, посвященные содержанию железа в свежих овощах и фруктах. Тогда шпинат назвали чемпионом по содержанию железа: 35 мг вещества на 100 г овоща! Благодаря этому шпинат обрел популярность, и у него даже появился собственный амбассадор - моряк Попай, который съедал порцию шпината и становился суперсильным. Много лет шпинат считался главным источником железа, пока не было обнаружено, что тогда были опубликованы неверные результаты! Оказалось, что железа в шпинате в 10 раз меньше! Зато других веществ - в избытке.

Например, шпинат - рекордсмен по содержанию каротиноидов (предшественников витамина А). В 50 граммах шпината - суточная норма витамина А. Еще в нем много витамина К, необходимого для высокого качества крови и ее свертываемости, а также способствующего удержанию кальция в костях и их укреплению. Исследования доказали, что шпинат способен выводить из костей скапливающиеся в них в течение жизни человека вредные вещества и соли.

Многие последние исследования показывают, что шпинат - противораковое средство. В нем содержатся гликеролипиды - вещества, которые не дают развиваться в новообразованиях новым сосудам, которые питают раковую опухоль, не давая ей расти дальше.

Также шпинат содержит вещества, которые нейтрализуют негативное воздействие канцерогенов, содержащихся в приготовленном мясе, и в два раза снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.

Еще одно прекрасное свойство шпината - низкая калорийность: всего 20 ккал на 100 гр. Поэтому из него можно смело готовить объемные салаты и не бояться поправиться. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что способствует детоксу и похудению.

А еше шпинат обладает успокаивающими свойствами. Благодаря содержащейся в нем аминокислоте триптофан, он борется с реактивной гипогликемией. Это состояние человека связано с падением сахара в крови до очень низкого уровня. Часто это случается после того, как он съест или выпьет что-то очень сладкое. Реактивная гипогликемия может вызывать чувство тревоги и приступы беспокойства. А шпинат помогает с этим справиться.

Шпинат советуют включить в рацион при сахарном диабете, малокровии, гипертонии, заболеваниях нервной системы, гастрите, остеопорозе, при запорах и метеоризме, при физических и умственных нагрузках.

Вред шпината

Но не все так безоблачно. Есть в составе шпината особые вещества - оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты. Эти вещества токсичны, вступая в организме человека в реакции с другими соединениями, они образуют кристаллы, которые раздражают кишечник и почки. Поэтому шпинат не стоит употреблять людям с нарушениями водно-солевого обмена, мочекаменной больезнью, подагрой, артритом, заболеваниями печени.

Также с определенной предосторожностью стоит давать шпинат грудным и маленьким детям: при хранении блюд из шпината при комнатной температуре на протяжении одного-двух дней под воздействием определенных бактерий в шпинате образуются ядовитые азотистые соли. При употреблении они всасываются в кровь и "забирают" большую часть эритроцитов, вызывая проблемы с дыханием. У ребенка могут появиться одышка, понос и другие острые симптомы отравления. В таких случаях обязательно нужно братиться к врачу.

Как выбрать шпинат?

При выборе шпината в магазине лучше отдавать предпочтение шпинату свежему и молоденькому. Он может продаваться отдельно, либо в составе готовой салатной смети. Листья не должны быть пожухлыми и мокрыми - от воды свежая зелень быстро портится. Выбирайте плотные, упругие, сочные листья без пятен.

Выбирая шпинат замороженный, обратите внимание на количество льда в упаковке - если пластиковый пакет непрозрачный, попробуйте прощупать рукой, как много внутри лишнего льда. Если он есть в избытке - продукт неоднократно размораживали и замораживали, и в таком шпинате никакой пользы, кроме клетчатки, уже нет. Ну и, конечно, обратите внимание на срок хранения - стоит выбрать шпинат, который произвели не очень давно.

Можно ли есть шпинат сырым?

Не зря морячок Попай съедал порцию шпината, чтобы получить сверхспособности: как мы убедились, он богат полезными веществами. И чтобы их получить в полной мере, лучше есть шпинат максимально свежим. Свежим купленный в магазине шпинат считается один-два дня.

Из свежего шпината можно готовить любые салаты - с зеленью, овощами, фруктами, ягодами, сыром, рыбой, птицей, мясом и т.д. Иногда шпинат припускают, ошпаривая кипятком, тогда он становится мягче и пластичнее.

Другое дело, если вам достался шпинат замороженный: его можно смело использовать для приготовления массы холодных и горячих блюд: мясных, рыбных, из птицы, овощных. Любые супы и зеленые щи, рагу, овощные котлеты, омлеты и яичницы, разнообразную пасту, из шпината можно делать замечательные яичные или сырные начинки для пирожков и пирогов: и со слоеным тестом, и из дрожжевого, заливных а ля киш. Да и сам по себе припущенный шпинат хорош в качестве гарнира.