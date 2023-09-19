Яйца могут быть вредными и опасными

Миф о вредности яиц давно развенчан, но диетологи все равно рекомендуют с осторожностью относиться к этому продукту. Особенно, если вы любите готовить его определенным способом.

Яйца - важный в рационе продукт, источник белка, аминокислот и витаминов. Долгое время они считались вредными, даже устанавливалась норма потребления: не больше 2-3 в неделю. Связывали это с предположением, что яйца повышают уровень холестерина в крови и провоцируют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, множество исследований давно опровергли эту теорию.

Однако в некоторых случаях яйца все же могут быть вредными и даже опасными. Об этом рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В чем польза яиц

Яйца определенно нужны в рационе, поскольку в них довольно много белка, а также витаминов А и группы B, фолиевой кислоты, фосфора, селена и цинка. В белке мало калорий, поэтому в разнообразных диетах нередко рекомендуют готовить омлет без желтков. Впрочем, переходить исключительно на такое питание не стоит. В желтке тоже предостаточно полезных жиров и нутриентов, например, летицина и омега-3.

Какие яйца самые полезные, мнение диетолога

Ирина Бережная утверждает, что больше всего пользы можно получить из сырых яиц. Однако это не всегда безопасно: в необработанных яйцах может скрываться сальмонелла, бактерия, убить которую способна только высокая температура. Зараженные ничем не отличаются от обычных: у них нет специфического запаха или вкуса. Плюс сырые яйца противопоказаны при камнях в желчном пузыре и других подобных проблемах.

Так что специалист советует отваривать яйца вкрутую - это наиболее безопасный вариант. Впрочем, важно не передержать в кипящей воде, иначе полезные вещества начнут разрушаться. Чем плотнее белок, тем хуже он усваивается. Прекрасная альтернатива - яйца всмятку и пашот.

Как купить яйца без сальмонеллы

Если же вы всерьез решили получить максимум пользы от яйца и хотите есть их минимально обработанными, вот несколько советов, как их выбирать:

- Отдавайте предпочтение проверенным производителям. Чтобы попасть на полку супермаркета, яйца проходят строгий контроль. Его нет, если вы покупаете на рынке или у частного фермера.

- Помет на скорлупе - не признак органического продукта, а свидетельство отсутствия внимания производителя к гигиене. Грязные яйца лучше не есть - на их поверхности могут быть бактерии.

- Треснувшие и поврежденные яйца тоже лучше выбросить.

- Перед употреблением яйца стоит помыть с мылом.

Самый вредный способ приготовления яиц, мнение диетолога

По словам Ирины Бережной, самый вредный способ готовить яйца - жарить их. Любой пережаренный на масле продукт - это вредный холестерин и канцерогены. Злоупотреблять такой едой не стоит, а лучше - вовсе от нее отказаться.