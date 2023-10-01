Развеян миф о вреде глотания арбузных семечек

Группа американских диетологов развеяла миф о том, что проглоченное семечко арбуза может прорасти в желудке. Выяснилось, что семена арбуза не только не вредят пищеварению, но и улучшают его работу. Семечки полезны для нервной системы и мозга, а также стабилизируют кровяное давление. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журнал Southern Living.

Диетолог и автор книг о питании Лорен Манакер рассказала, что семена арбуза являются естественным источником марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка. Марганец способствует правильной работе мозга и нервной системы, а фосфор - формированию костей и улучшению пищеварения.

Другие диетологи согласны с Манакер. Профессор Кристина Мейер-Джакс из Северо-Западного университета медицинских наук в штате Миннесота добавила, что магний, содержащийся в семечках, играет ключевую роль в выработке энергии, функционировании нервной системы и поддержании стабильного кровяного давления.

Кроме черных в мякоти арбуза могут попадаться и белые семечки - полые оболочки семян, которые не созрели. Чаще всего их можно видеть в специально выведенных арбузах без косточек. Специалист по питанию Тэмми Лакатос-Шеймз утверждает, что есть можно оба вида, при этом черные семечки содержат больше клетчатки, но многие выплевывают их из-за того, что они слишком жесткие.