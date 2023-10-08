Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты

Рацион пожилого человека должен учитывать возрастные изменения организма, его необходимо составлять с учетом ряда правил. О том, как с возрастом должна измениться диета, а также об опасных для пожилых людей сочетаниях продуктов "Известиям" 20 сентября рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов, передает Day.Az.

Говоря о продуктах, которые в пожилом возрасте нежелательно употреблять, врач рассказал, что это "сложные продукты и блюда", содержащие многокомпонентные ингредиенты, такие как солянка, пицца. Не рекомендуются и продукты, приготовленные с помощью жарки, копчения и консервирования. Предпочтение лучше отдать вареным, тушеным, запеченным блюдам.

"Избыток в рационе белковой пищи способен привести к расстройству пищеварения. Дело в том, что переваривание белка потребует от пищеварительной системы дополнительных ресурсов. При неполноценном расщеплении возможна гнилостная диспепсия с образованием серосодержащих и фенольных соединений, оказывающих токсическое воздействие на организм", - заявил Неронов.

Также он обратил внимание, что люди старшего поколения многие продукты едят с хлебом, однако его сочетание с пельменями, кашей, макаронами может спровоцировать скачок глюкозы в крови и набор веса. Неполезны и такие распространенные перекусы, как хлеб или выпечка с молоком.

"Пожилым людям не стоит увлекаться ставшими сейчас популярными заблуждениями о пользе редких приемов пищи, употребления неприготовленной (сырой) пищи, отказа от соли, ограничения в употреблении жидкости. Польза многих из них не имеет пока достаточной научной базы", - подчеркнул гастроэнтеролог.

Говоря о том, какого питания лучше придерживаться пожилым людям, Неронов отметил, что количество пищи на один прием должно быть небольшим - в среднем 200-250 г. Это важно, поскольку с возрастом происходит естественное уменьшение пищеварительной секреторной функции основных желез.

"Приемов пищи в течение дня должно быть не менее 4-5, а лучше 5-6. В один прием пищи стоит отдать предпочтение одному блюду. Состав пищи должен быть желательно простым, то есть легким для переваривания", - добавил врач.

Гастроэнтеролог также обратил внимание, что питание должно быть сбалансированным, то есть содержать в своем составе необходимые компоненты, не раздражать пищеварительную систему (следует ограничить грубые, острые и многокомпонентные продукты).

Утром на завтрак, по его словам, рекомендованы каша (овсяная, гречневая, рисовая) или творожная запеканка. В рационе обязательно должно присутствовать первое блюдо (суп или бульон) несложного состава, приготовленного на овощном, некрепком рыбном или мясном бульонах.

"Неотъемлемой частью рациона должны быть овощи (кабачки, цветная капуста, брокколи, тыква), их лучше потреблять в тушеном виде. Овощи помимо своих полезных свойств еще способствуют облегчению продвижения пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. С учетом рисков развития остеопороза пожилые люди также должны включить в свой рацион питания кисломолочные продукты (йогурты, творог, кефир). Они являются важным источником кальция и магния, они, поскольку содержат молочнокислые бактерии, способствуют и улучшению пищеварения", - подытожил Неронов.