Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы

"Тихая охота" - полезное для здоровья занятие. Длительная ходьба, сбор грибов полезны для позвоночника, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У этой универсальной физической активности практически нет противопоказаний. Тем более, что сбор грибов часто проходит в экологически чистых местах, где можно подышать лесным воздухом. К тому же, это отличная тренировка внимания и гимнастика для зрения, рассказала "АиФ" врач-эндокринолог-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Но, в отличие от сбора грибов, употребление их в пищу полезно не всем. "Основными противопоказаниями к употреблению этого лакомства являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также болезни печени, почек и артериальная гипертензия (повышенное давление крови), - напоминает диетолог. И отмечает, что особенно не рекомендуется есть грибы пожилым людям.

Правда, как и в любом правиле, здесь есть исключение. Побаловать себя грибами раз в сезон можно, даже если вы входите в "группу риска". Однако разовая порция не должна превышать 100-150 граммов.

Грибы лучше отварить, потушить или запечь. А вот от маринованных грибов тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и пожилым людям лучше отказаться. Избыток соли и консервантов может привести к повышению артериального давления, а уксус нарушить работу пищеварительного тракта.

Прочитайте статью и узнайте о том, как правильно приготовить грибы и можно ли их есть сырыми.