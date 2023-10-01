Рисовые сырники
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Рисовые сырники, это очень вкусные, нежные и оригинальные сырники с творогом и рисом. Если вы ищете что-то новое и интересное для завтрака или перекуса, то рисовые сырники - это то, что вам нужно. Они готовятся из простых ингредиентов, но при этом имеют неповторимый вкус, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Приготовление

 

Чтобы приготовить рисовые сырники, нужно в небольшую миску отмерить 4 столовые ложки круглозерного риса.

Чтобы приготовить рисовые сырники, нужно в небольшую миску отмерить 4 столовые ложки риса.

Рис промыть, влить 300 миллилитров воды и варить до полной готовности, помешивая, 12-15 минут.

Рис промыть, влить 300 миллилитров воды и варить до полной готовности, помешивая, 12-15 минут.

Рис откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь. Рис остудить.

Рис откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь. Рис остудить.

В миске смешать 250 грамм творога и 1 яйцо.

В миске смешать 250 грамм творога и 1 яйцо.

Добавить 1 столовую ложку сахара и 1 щепотку соли.

Добавить 1 столовую ложку сахара и 1 щепотку соли.

Добавить отварной рис.

Добавить отварной рис.

Добавить 2 столовые ложки муки.

Добавить 2 столовые ложки муки.

Перемешать массу для рисовых сырников и сформировать небольшие шарики. Сформировать сырники и запанировать их в муке.

Перемешать массу для рисовых сырников и скатать небольшие шарики. Сформировать сырники и запанировать их в муке.

На сковороде разогреть 3 столовых ложки натурального подсолнечного масла.

На сковороде разогреть 3 столовых ложки подсолнечного масла.

Выложить сырники в сковороду и обжарить 2-3 минуты на среднем огне с одной стороны.

Выложить сырники в сковороду и обжарить 2-3 минуты на среднем огне с одной стороны.

Перевернуть рисовые сырники и обжарить еще 2 минуты с другой стороны.

Перевернуть рисовые сырники и обжарить еще 2 минуты с другой стороны.

Выложить рисовые сырники на блюдо.

Выложить рисовые сырники на блюдо.

Рисовые сырники

Рисовые сырники готовы. Можно подавать к столу.