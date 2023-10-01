Рисовые сырники, это очень вкусные, нежные и оригинальные сырники с творогом и рисом. Если вы ищете что-то новое и интересное для завтрака или перекуса, то рисовые сырники - это то, что вам нужно. Они готовятся из простых ингредиентов, но при этом имеют неповторимый вкус, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

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