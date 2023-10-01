Рисовые сырники - ФОТО - РЕЦЕПТ
Рисовые сырники, это очень вкусные, нежные и оригинальные сырники с творогом и рисом. Если вы ищете что-то новое и интересное для завтрака или перекуса, то рисовые сырники - это то, что вам нужно. Они готовятся из простых ингредиентов, но при этом имеют неповторимый вкус, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Приготовление
Чтобы приготовить рисовые сырники, нужно в небольшую миску отмерить 4 столовые ложки риса.
Рис промыть, влить 300 миллилитров воды и варить до полной готовности, помешивая, 12-15 минут.
Рис откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь. Рис остудить.
В миске смешать 250 грамм творога и 1 яйцо.
Добавить 1 столовую ложку сахара и 1 щепотку соли.
Добавить отварной рис.
Добавить 2 столовые ложки муки.
Перемешать массу для рисовых сырников и скатать небольшие шарики. Сформировать сырники и запанировать их в муке.
На сковороде разогреть 3 столовых ложки подсолнечного масла.
Выложить сырники в сковороду и обжарить 2-3 минуты на среднем огне с одной стороны.
Перевернуть рисовые сырники и обжарить еще 2 минуты с другой стороны.
Выложить рисовые сырники на блюдо.
Рисовые сырники готовы. Можно подавать к столу.
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