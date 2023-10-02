Почему вегетарианцам стоит держаться подальше от шведских столов?

Завтрак по системе "шведский стол" в отеле кажется идеальным вариантом начала дня для туристов, но для вегетарианцев это может стать настоящим вызовом, как выяснилось из разговора с анонимным работником одного отеля. Этот вид завтрака, столь любимый путешественниками, может скрывать подводные камни, о которых мало кто задумывается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, во время разговора с командой экспертов по путешествиям анонимный сотрудник поделился важными подробностями. "Если вы избегаете мясных продуктов, возможно, стоит воздержаться от посещения завтрака "шведский стол", особенно в более бюджетных отелях. "Перекрестное заражение" - распространённое явление, особенно во время утренней спешки", - привела пояснение сотрудника британская газета Express.

Что такое "перекрёстное заражение" для вегетарианцев?

Речь идёт о возможной передачи частиц мясной и рыбной продукции на другие продукты питания, которыми питаются веганы и вегетарианцы. Это происходит из-за общего использования одной и той же посуды или поверхности для приготовления и подачи пищи. Например, если на шведском столе используют одни и те же щипцы для мясных продуктов и овощей, безусловно, на их зазубринах могут остаться волокна мяса. Кроме того, на отельных кухнях многократно используются одни и те же доски для нарезки готового мяса, рыбы и овощей.

"Овощи, например, те же помидоры, могут быть приготовлены на противнях, оставшихся жирными после бекона! К тому же на завтраке "шведский стол" используют одни и те же щипцы для разных продуктов, что увеличивает риск перекрестного заражения", - обратил внимание собеседник.

Это явление особенно распространено в местах с высокой плотностью туристов, где продукты располагаются близко друг к другу и используются общая посуда и столовые приборы. Стоит также отметить, что обычные приотельные рестораны, в которых каждый день едят гости, как правило, не позиционируют себя вегетерианскими или веганскими. Исключение возможно, если отель продвигает такую концепцию. Поэтому вегетарианцам и веганам, если они чётко следуют своим безмясным и безмолочным принципам питания, лучше отдавать предпочтение более традиционным типам завтрака.