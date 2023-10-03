https://news.day.az/gurmaniya/1603283.html Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму кисломолочных продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Специалист подчеркнул, что одна-две порции таких продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Также, по словам врача, кисломолочные продукты содержат качественный белок и мало сахара.
Диетолог порекомендовал ежедневно выпивать стакан кефира, а также съедать упаковку творога массой 200 граммов или две столовые ложки сметаны.
Гинзбург также призвал выбирать фермерские продукты. По его словам, продукты с сахаром не стоит рассматривать как кисломолочные.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре