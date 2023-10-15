Диета без злаков

Ученые из университета Сапиенца в Италии выяснили, что диета, исключающая злаковые, может быть эффективна в борьбе с фибромиалгией. Такой рацион способствует уменьшению боли в мышцах и суставах и облегчению чувства усталости. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает HealthNews.

Фибромиалгия - это длительно существующее расстройство, которое сопровождается болевым синдромом, выраженной усталостью, проблемами со сном.

В исследовании приняли участие 20 женщин в постменопаузе, у которых была диагностирована фибромиалгия. Отмечается, что у испытуемых не было целиакии - непереносимости злаковых. При целиакии глютен (белковый компонент злаковых культур) повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника.

Участницы прошли три этапа эксперимента. Сначала они придерживались диеты, полностью исключающей злаки (глютен) в течение шести месяцев. Затем испытуемые три месяца употребляли глютеносодержащие продукты. Последний этап предполагал возвращение к безглютеновой диете еще на шесть месяцев.

Ученые обнаружили, что после завершения первого этапа у участниц наблюдалось снижение интенсивности болевых ощущений в мышцах и суставах на 24%. Другие симптомы фибромиалгии, такие как усталость и бессонница, стали на 36% менее выраженными. Однако после повторного введения глютеносодержащих продуктов боль, бессонница и утомляемость вернулись. В конце третьего этапа участницы отметили, что состояние здоровья снова улучшилось.

На протяжении всех трех этапов у испытуемых не было существенных изменений индекса массы тела (ИМТ). Это позволяет предположить, что снижение интенсивности симптомов фибромиалгии было связано с изменениями в рационе, а не с потерей веса. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят понять, способна ли безглютеновая диета облегчить течение фибромиалгии у мужчин.