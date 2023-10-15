Названы самые неожиданные осенние сочетания в еде

С начала осени россияне стали чаще выбирать неожиданные вкусовые сочетания в еде. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали аналитики сервиса для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов Яндекс Еда.

Характерными предпочтениями в еде у россиян стали каштаны и лисички, которые они чаще всего выбирают с нестандартными вкусовыми сочетаниями.

"За первую половину сентября число заказов блюд с каштанами выросло на 10% относительно аналогичного периода в августе, а число заказов блюд с лисичками - на 27%", - сообщили эксперты.

Чаще всего, по данным сервиса, пользователи приобретают горячие блюда.

"Предпочитают разнообразные сочетания каштанов с говядиной, уткой или бараниной. На них пришлось 54% заказов от всех блюд с каштанами в августе-сентябре. Среди закусок с каштанами самыми популярными оказались чебуреки с креветками и каштаном", - рассказали аналитики.

Они также отметили, что россияне продолжают открывать для себя новые вкусы и проявляют интерес к неочевидным сочетаниям лисичек.

"Жители Санкт-Петербурга часто заказывали бургеры с лисичками и трюфельным соусом. В Новосибирске популярностью пользуется пита с лисичками и сыром страчателла. Москвичи выбирают в доставке хачапури с лисичками, сыром и шпинатом, а также гриль-чиз с лисичками", - заключили эксперты.