Диетологи назвали идеальные для похудения доступные продукты

Правильное питание позволяет избавиться от лишнего веса, а ускорить процесс похудения помогают противовоспалительные продукты, считают диетологи. Об этом они сообщили в комментарии изданию Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог Лиза Янг назвала чернику отличным вариантом для похудения. Эта низкокалорийная ягода содержит большое количество клетчатки, которая способствует насыщению и снижает риск переедания. Янг добавила, что в чернике также содержатся антиоксиданты, которые помогают уменьшить жир на животе.

Также всем желающим похудеть Янг посоветовала употреблять в пищу лосось. Жирные кислоты омега-3, которыми богата эта рыба, уменьшают воспаление в организме. "Высокое содержание белка помогает повысить чувство сытости и регулирует аппетит, сохраняя при этом мышечную массу во время потери веса", - прокомментировала диетолог.

Еще один полезный для похудения противовоспалительный продукт - помидоры, продолжили диетологи. Помидоры богаты витамином К, калием и фолиевой кислотой, которые поддерживают здоровье. Также в них содержится антиоксидант ликопин, способствующий снижению веса, отметила Янг.

По словам Лауры Бурак, острая пища может временно увеличить скорость метаболизма из-за капсаицина, содержащегося в перце чили. Любителям этого продукта диетолог рекомендовала добавлять соус из него к любой еде. Он практически не содержит калорий, зато значительно повышает вкус и привлекательность блюд.

В заключение Бурак призвала регулярно есть авокадо для поддержания общего здоровья, поскольку в нем много витаминов, минералов, клетчатки и полезных для сердца жиров.