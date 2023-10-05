Представитель Литвы раскритиковал суп с креветками в столовой Европарламента

Помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе Мартинас Норбутас рассказал, что в столовой парламента в Страсбурге он купил суп, в котором неожиданного для него оказались креветки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ассистент планирует пожаловаться президенту Европарламента Роберте Метсоле, пишет издание Politico.

Как Норбутас указал в письме, когда он ел суп, "сразу понял, что что-то не так". По его словам, там не должны были содержаться креветки. Помощник литовского депутата Европарламента уточнил, что у него есть сильная аллергия на этот продукт. "Мне пришлось бежать искать медицинский пункт и просить противоаллергическое лекарство", - сообщил он.

Норбутас отметил, что лекарство быстро помогло, сейчас с ним все в порядке. При этом ассистент призывает парламент принять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания. Он намерен подать официальную жалобу.

Ранее терапевт Артем Меринов назвал способы отличить аллергию от других болезней. По его словам, маркером аллергии является сезонность.