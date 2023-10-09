Какие продукты провоцируют голод?

Некоторые продукты провоцируют голод вместо того, чтобы насыщать, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По его словам, подобный эффект могут иметь кислые овощи и фрукты. "Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объем, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода", - объяснил врач.

Также, продолжил он, есть может хотеться из-за алкоголя: он расширяет поры в мембранах клеток, и туда уходит глюкоза из крови. "Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков", - уточнил он.

Аналогично, продолжил Гинзбург, работают сахар и все сладкие продукты, быстро повышающие уровень глюкозы в крови. "Выбрасывается много инсулина, и сахар в крови также быстро снижается. Когда его мало, мы опять хотим есть", - констатировал Гинзбург.