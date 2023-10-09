Как пить больше воды
Нутрициолог Елена Свиридова назвала пять простых привычек, которые помогут научиться пить больше воды. Ее слова приводит издание Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Первый способ, который предложила специалистка, - добавлять в воду ягоды, фрукты и специи, чтобы она не казалась "скучным напитком". Свиридова рекомендовала класть в стакан ягоды, имбирь, мяту или лимон, чтобы сделать вкус напитка интереснее.
Если захочется сладенького, нарежьте несколько ягод клубники и добавьте листики базилика. Главное, никакого сахара - лучше подберите больше ярких сочетаний, например, малина и апельсин.
Поможет закрепить полезную привычку и использование напоминаний, продолжила Свиридова. В этом помогут стикеры, специальные приложения или настроенные на телефоне уведомления. Также стоит всегда носить с собой специальную бутылку для воды, чтобы она всегда была рядом, когда придет время пить, добавила нутрициолог.
В заключение Свиридова предложила выпивать стакан воды каждое утро после пробуждения - это поспособствует обновлению клеток, успокоит нервную систему и поможет проснуться. Помимо этого, стакан воды, по ее мнению, надо выпивать во время каждого приема пищи. Нутрициолог считает, что жидкость позволит пище лучше усвоиться и улучшит обмен веществ, что полезно при похудении.
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