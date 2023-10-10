Названы самые полезные каши

Овсянка возглавляет список самых полезных каш. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог "Доктис" Лариса Фаерман, передает Day.Az.

"В ее составе присутствуют бета-глюканы - вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, а также волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости. Детям она обеспечивает энергию, необходимую для активного роста и физической деятельности, а также способствует нормальному развитию нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B", - объяснила она.

Второе место занимает гречневая каша.

"Это отличный источник растительного белка. Гречка также содержит рутин - витамин, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, и минералы - калий, кальций, фосфор и магний. Крупа идеально подходит для завтрака, так как обеспечивает организм энергией на целый день, поддерживает работу пищеварительной системы и помогает контролировать вес. Каша также подходит для детей, так как является источником железа, предотвращающего развитие анемии", - добавила врач.

Замыкает тройку лидеров каша из киноа.

"Киноа также богата растительным белком, содержащим все необходимые аминокислоты. Благодаря этому киноа является отличным выбором для вегетарианцев и тех, кто следит за уровнем потребляемого белка. Также крупа содержит диетические волокна, антиоксиданты, микро- и макроэлементы - железо, магний и фосфор", - заявила медик.

Среди менее полезных каш первое место занимает манная каша, подчеркнул врач.

"Манка является продуктом обработки пшеницы. Основное возражение против манной каши - это высокое содержание быстрых углеводов, которые могут вызвать резкий скачок сахара в крови. Однако крупа также содержит витамины группы В и минералы, но по сравнению с другими кашами ее питательная ценность невысока", - подчеркнула она.

Следом за ней идет рисовая каша.

"Рисовая каша, особенно из шлифованного риса, содержит меньше пищевых волокон и белка по сравнению с более "цельными" зерновыми кашами. Она также может содержать высокое количество углеводов, которые быстро перевариваются, и человек снова чувствует себя голодным. Тем не менее рисовая каша может быть полезной для людей с чувствительным желудком", - резюмировала эксперт.

Перловая каша оказалась на третьем месте.

"Перловка требует длительного времени для приготовления, что может повлиять на итоговое содержание полезных веществ. В ней содержатся витамины группы B, калий, магний и железо, но количество пищевых волокон и белка в ней существенно меньше, чем в других кашах. Также некоторые люди могут хуже переваривать перловку", - отметила врач.

По словам Фаерман, встречается индивидуальная непереносимость или аллергия на определенные злаки. Например, те, кто страдает от целиакии или непереносимости глютена, должны избегать каши из пшеницы и ячменя. В этом случае каши на основе риса, кукурузы, гречки или киноа могут быть отличной альтернативой.

"Кроме того, не рекомендуется употреблять каши из высокообработанных злаков с избыточным содержанием сахара и минимальным количеством волокон, поскольку они предлагают меньше питательных веществ и могут привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем. Люди с лактозной непереносимостью или аллергией на молоко должны есть каши на воде или использовать альтернативное молоко. И, наконец, важно учитывать порции. Даже здоровая каша может способствовать приросту веса, если употреблять ее в избыточных количествах", - констатировала диетолог.