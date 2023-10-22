Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет
В возрасте 50 лет у людей начинаются необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. При этом обостряются хронические заболевания. Как правило, повлиять на состояние здоровья можно с помощью правильного рациона. "Вечерняя Москва" решила узнать, какую пищу нужно употреблять людям, чтобы как можно дольше оставаться молодыми, передает Day.Az.
Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждому 50-летнему человеку непременно нужно корректировать свой рацион.
- Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги, - пояснила Соломатина.
Она уточнила, что при этом нередко повышаются риски развития сахарного диабета второго типа.
- Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла, - подчеркнула диетолог.
Чтобы "омолодить" тело, по словам спикера, нужно обязательно включить следующие продукты в рацион:
- морепродукты;
- морскую рыбу;
- кисломолочные продукты;
- крупы и овсянку;
- макароны твердых сортов;
- хлеб со злаками;
- витаминные комплексы.
Непременно в течение дня человеку старшего возраста нужно разбавлять трапезу свежими фруктами, овощами и травами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре