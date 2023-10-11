Совместимы ли перекусы вредной пищей и здоровое питание?

Команда специалистов из Королевского колледжа Лондона пришла к выводу, что примерно четверть людей нивелирует пользу здорового питания из-за нездоровых перекусов.

Как передает Day.Az со ссылкой Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в European Journal of Nutrition.

В исследовании приняли участие 854 человека, которых опросили об их привычках питания. Среди испытуемых 95 процентов признались, что перекусывают между основными приемами пищи. В среднем добровольцы делали по 2,28 перекуса в день: 47 процентов людей съедали два перекуса в день и 29 процентов употребляли более двух.

Около 26 процентов испытуемых заявили, что ели здоровые основные блюда и вредные закуски. Среди некачественных вариантов перекуса: продукты высокой степени переработки и сладости. Самыми популярными и калорийными закусками стали торты и пироги (14 процентов), сухие завтраки (13 процентов), мороженое (12 процентов), пончики и пирожные (12 процентов) и другие.

Анализ показал, что перекусы в целом вовсе не вредны для здоровья, но только при условии, если они включали в себя высококачественные продукты, такие как орехи и свежие фрукты. Участники, придерживающиеся этого правила, с большей вероятностью имели здоровый вес по сравнению с теми, кто вообще не перекусывает или с теми, кто перекусывает нездоровой пищей. Кроме того, качественные перекусы улучшили обмен веществ и снизили чувство голода.

Напротив, вредные перекусы ухудшили показатели здоровья. Они также были ассоциированы с более высоким индексом массы тела (ИМТ), большей массой висцерального жира и более высокими концентрациями триглицеридов. Все эти показатели связаны с такими заболеваниями как инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.