Какой продукт необходимо исключить из рациона

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал полностью исключить из рациона один продукт.

Как передает Day.Az, в интервью Lenta.Ru доктор также рассказал, какое питание можно считать по-настоящему здоровым.

"Отказаться нужно от сладких пирожных - от трансжиров, которые приносят только сплошной вред", - заявил доктор.

Говоря о том, какое питание можно назвать здоровым, доктор отметил, что не существует полезной или вредной пищи - вместо этого есть тот или иной образ питания. "Что значит правильный образ питания? Полкило овощей, полкило фруктов, немного рыбы, курицы, немного молочных продуктов, продукты из цельных зерен, немного красного вина - то есть средиземноморская диета", - объяснил Мясников.

Доктор добавил, что те, кто придерживаются такого питания, могут иногда себе позволить "и пельмешек съесть, и тортика" без вреда для здоровья.