https://news.day.az/gurmaniya/1605888.html От этих консервированных помидоров никто не сможет оторваться - Шедевральный рецепт
От этих консервированных помидоров никто не сможет оторваться - Шедевральный рецепт
Рецепты консервации в семьях передают по наследству, многие не хотят их раскрывать. Все же в Сеть выложили секрет, как сделать маринованные помидоры шикарными.
Готовясь отправить томаты в банку, на каждом нужно сделать крестообразный надрез. Далее в каждый овощ вставляются по две дольки моркови и чеснока.
Лучше всего использовать трехлитровые банки. На четыре штуки потребуется пять литров воды, стакан уксуса (9%) и сахара, шесть столовых ложек соли.
Рассолом залейте помидоры и стерилизуйте их в течение получаса, поделился Дзен-канал "Огородные шпаргалки".
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