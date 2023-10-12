Развеян популярный миф о пользе яблок

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что яблоки не содержат витаминов. Популярный миф об этих фруктах она развеяла в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Скажем честно: в яблоке нет никаких витаминов. В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке нет практически витамина С", - высказалась Малышева о пользе фрукта.

При этом она добавила, что в сердцевине яблок содержатся пробиотики. Эти микроорганизмы, по словам доктора, благотворно влияют на пищеварение, и их употребление может стать профилактикой запоров. "Все полезные микробы живут в серединке [яблока]", - заключила врач и рекомендовала есть фрукт целиком.