Ученые нашли связь между употреблением красного мяса и развитием опасных болезней

Команда специалистов из Гонконгского университета пришла к выводу, что употребление красного мяса может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

В ходе обзора 70 исследований были проанализированы данные более шести миллионов человек. Участники исследования проживали в США, Австралии, Великобритании, Франции и Германии, а также в Китае, Японии, Западной Африке, Южной Корее и Сингапуре. Команда сосредоточилась на влиянии дополнительных 50 граммов переработанного красного мяса в день и 100 граммов непереработанного.

Авторы обнаружили, что увеличение потребления переработанного красного мяса на 50 граммов в день связано с повышением риска сердечно-сосудистых болезней на 26 процентов и диабета второго типа на 44 процента. Менее выраженная корреляция наблюдалась в странах Востока, где больше употребляют цельное зерно и овощи.

Коэффициент риска развития диабета при употреблении переработанного красного мяса составляет 0,96 в странах Востока и 1,51 в странах Запада. А коэффициент риска формирования инсульта при приеме непереработанного красного мяса был равен 0,71 в странах Востока и 1,13 в странах Запада.