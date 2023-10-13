Врач рассказал, может ли острая пища навредить здоровью

Профессор эпидемиологии Университета Теннесси (США) Пол Д. Терри рассказал, что острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека. С одной стороны, такие блюда могут ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а с другой - снизить риск болезней сердца и органов дыхания. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Острая еда может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, головные боли и даже рвоту. Кроме того, блюда с добавлением большого количества перца, васаби, куркумы и редьки способны обострить симптомы заболеваний кишечника и желудка.

Тем не менее исследования подтверждают, что употребление острой пищи связано со снижением риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики. Кроме того, легкая боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина - гормонов счастья и удовольствия.

Врач отметил, что, если острая пища вызывает неприятные ощущения, такие как мигрень, боль в животе и диарея, то лучше избегать этих продуктов. Люди, которые хорошо переносят острое, в том числе жители Азии, Мексики, Индии, могут продолжать употреблять такие блюда - умеренное количество острого будет полезно для организма.