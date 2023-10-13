Илон Маск начал торговать пивом

Компания Tesla запустила продажу ограниченной серии пива и кружек в стиле электропикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) ссылку на сайт с комплектом CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set за $150, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Набор включает в себя две бутылки CyberBeer - Halles Lager с европейским хмелем Saaz и Hallertau - и две пивные кружки. Бутылки и кружки имеют уникальный дизайн, напоминающий кузов электрического пикапа Cybertruck, который компания Tesla представила в 2019 году.

Идея создания пива в стиле Cybertruck возникла у Илона Маска во время Giga Fest - мероприятия, посвященного открытию завода Gigafactory Berlin в Германии, которое состоялось несколько лет назад.

В апреле 2023 года Tesla начала реализовывать заказы Giga Bier - другого вида пива, созданного компанией. Тогда три бутылки Giga Bier компания оценила в $100. Теперь же за две бутылки и две кружки CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set нужно заплатить $150. Кроме того, Tesla предлагает открывалку для бутылок в стиле Cybertruck под названием CyberOpener за дополнительные $50