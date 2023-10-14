Диетолог поведала секреты хорошего завтрака

От качества завтрака зависит, насколько продуктивным будет день, поэтому пропускать этот прием пищи нельзя, рассказала диетолог Ирина Писарева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, секреты правильного завтрака она назвала в беседе с "Вечерней Москвой".

Как рассказала диетолог, в начале дня следует выпить стакан теплой воды и умыться, а завтракать нужно через 30 минут после пробуждения. "Главная задача завтрака - зарядить энергией. Энергию дают сложные углеводы, например, гречка, овсянка или грубый хлеб. Самый усваиваемый белок - яйцо, поэтому неплохо начинать день с него", - объяснила Писарева.

В утреннем рационе, продолжила она, могут быть и хорошо усваивающиеся кисломолочные продукты - творог или греческий йогурт, - а также полезные жиры. "Они содержат витамин Е или омегу-3 в составе, которые стимулируют нервную деятельность. Примером хороших жиров могут быть оливковое, конопляное или горчичное масло, а также авокадо", - рассказала Писарева.

Исключить из завтрака, уверена диетолог, нужно хлебобулочные изделия со сладкими начинками, фастфуд, торты, хлопья, мюсли и бутерброды на белом хлебе.