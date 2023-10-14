Главные минусы сладких и соленых вариантов завтрака для здоровья назвал в беседе с "Мослентой" бренд-шеф сервиса доставки "Кухня на районе" Максим Кузнецов. Он отметил, что недостатки и преимущества есть у обоих вариантов, передает Day.Az.

Сахар действительно стимулирует работу мозга, способствует выбросу эндорфинов и дает заряд бодрости. Кроме того, съеденное утром сладкое с меньшей долей вероятности отложится на боках, ведь вы точно успеете сжечь полученную энергию в течение дня

При этом, по словам Кузнецова, такой сладкий завтрак нельзя назвать сбалансированным. Например, круассан или пирожное не содержат в себе полезных элементов. Кроме того, человек может начать чувствовать усталость после употребления сладкого. Эксперт уточнил, что сахар на голодный желудок провоцирует резкий скачок инсулина, содержание которого также резко упадет через пару часов, и усталость настигнет уже в первой половине дня.

Если вы привыкли завтракать сладким, обратите внимание на фруктовые варианты. Например, салат из бананов, яблок и клубники, заправленный греческим йогуртом. Или овсяная каша с сухофруктами и ложкой меда. Помимо сахара, вы получите еще и ряд витаминов, которые так необходимы для здорового функционирования организма

Варианты соленых завтраков оказались более питательными, так как они обеспечивают продолжительное чувство насыщения благодаря правильному соотношению белков, жиров и углеводов. В пример Кузнецов привел авокадо тост, где хлеб - источник углеводов и клетчатки, авокадо - полезных жиров, а яйцо - белка. В блюдо следует добавить зелень и помидоры черри.

У соленых завтраков есть всего один, но значительный недостаток. Зачастую блюда могут оказаться слишком питательными, принося ощущение не сытости, а тяжести. Как следствие, вы можете потерять продуктивность еще утром, потому что организм бросит все силы на переваривание тяжелой пищи

При выборе любого из вариантов завтрака специалист советует следовать правилу тарелки, по которому завтрак должен состоять на 50 процентов из клетчатки, 25 процентов из углеводов и 25 процентов из белков. Это соотношение подарит организму насыщение, зарядит бодростью, обеспечит комфортное пищеварение, пояснил Кузнецов.