Какие продукты ухудшают работу мозга?
Кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалист предупредила о вреде соли для работы головного мозга. По ее словам, употребление домашних и промышленных консервов, соевого соуса, кетчупа может повлиять на развитие артериальной гипертензии, или гипертонии - то есть хронического повышения давления.
Врач также предупредила о вреде чрезмерного употребления животных жиров. "Бляшки могут разрыхляться, а их части - попадать в главные сосуды мозга", - сказала она. Невролог добавила, что это может привести к инсульту.
Также Демьяновская назвала суши опасным блюдом. По ее словам, в шлифованном рисе содержится небольшое количество витамина В1, но он разрушается под воздействием фермента тиаминазы, который содержится в сырой рыбе.
Специалист посоветовала придерживаться строгой диеты, поскольку для правильной работы мозгу необходимо разнообразное питание.
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