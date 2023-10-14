Самые полезные варианты завтрака

Самые полезные завтраки, которые быстро разбудят человека и дадут энергию, назвала в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что первый прием пищи должен включать в себя все основные компоненты питания, но при этом не быть плотным, передает Day.Az.

"Самое простое: яичница и кусочек цельнозернового хлеба. Потом омлет (яичница) с овощами, лучше приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла", - написала она.

В топ лучших завтраков доктора вошли салат из вареных яиц с любыми овощами, одной чайной ложкой растительного масла и кусочком цельнозернового хлеба или бутерброд на таком же хлебе с нежирным сыром и ломтиком помидора, огурца или перца.

Кроме того, на завтрак можно съесть запеченное или вареное мясо птицы или говядины с тостом и овощами, кашу и вареное яйцо, сырники из творога 5-9 процентов жирности с ягодами. А более плотным блюдом на завтрак Павлова назвала сочетание малосольного лосося с салатом из свежих овощей с зеленью и тостом с авокадо.

Врач уточнила, что кофе или чай лучше пить только через час после приема пищи, чтобы все витамины и минералы усвоились. Во время завтрака можно выпить немного воды.