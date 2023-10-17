Диетолог Гинзбург рассказал о пользе шоколада

О пользе шоколада рассказал своем видеоблоге на платформе "Яндекс. Дзен" доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он призвал россиян выбирать шоколад без сахара, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

По словам врача, изготовленный из хорошего какао-масла шоколад богат омега-9, большим количеством необходимых для организма человека флавоноидов, а также замедляющим старение магнием.

"Единственное, что плохо - это сахар. Тем, кто не любит горький шоколад, рекомендую отдавать предпочтение продуктам с сахарозаменителями. Я пробовал некоторые - они довольно хороши", - заявил диетолог.