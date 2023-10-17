Мёд из Карабаха и Восточного Зангезура стал доступен на ярмарке в Баку

На 23-й Республиканской выставке-ярмарке продуктов пчеловодства выставлено на продажу около 3 тонн мёда из Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, больше всего пчеловоды привезли на ярмарку цветочного меда.

250 пчеловодов, представляющих все экономические районы Азербайджана, привезли на продажу 57,6 тонны цветочного и 20,5 тонны липового меда. Цветочный и липовый мед составляет 80% продукции пчеловодства, выставленной на продажу на ярмарке.

Кроме того, пчеловоды реализовали 2,9 тонны тернового меда, 2,7 тонны майского, 3,6 тонны лесного, 705 кг горного и 120 кг солодкового меда.

На ярмарке также можно приобрести косметику из травяного меда, каштанового меда, а также из прополиса, подмора и других продуктов пчеловодства.

Напомним, что 23-я Республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства продлится до 22 октября. Организаторами ярмарки являются министерство сельского хозяйства и Ассоциация пчеловодов Азербайджана.