Врач развеял распространенный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал заблуждением мнение о том, что кофе блокирует усвоение витаминов и вымывает кальций из организма. Выпуск передачи, в котором доктор развеял распространенный миф о кофе, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az.

Мясников опроверг мнение о том, что кофе вымывает кальций из организма. "20 или 30 лет назад говорили, что надо пить меньше кофе, посколько он способствует остеопорозу, с тех пор оказалось, что все наоборот: кто пьет кофе, у тех крепче кости", - заявил врач.

Доктор также не согласился с утверждением, что кофе блокирует усвоение витаминов. "В кофе тоже есть витамины", - подчеркнул специалист. Врач заявил что кофе полезным может быть как зерновой, так и растворимый кофе.