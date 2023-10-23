Италия может утратить лидерство в производстве вина

Повышенная влажность и экстремальная жара стали причиной уничтожения части урожая винограда в Италии. Из-за снижения производства страна рискует утратить статус главного производителя вина и уступить лидерство Франции, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Непогода в Италии привела к распространению мучнистой росы - грибкового заболевания, которое быстро распространяется на виноградниках, повреждая ягоды и снижая урожайность. Кроме того, в мае из-за продолжительных штормов были уничтожены целые виноградники в Эмилии-Романье. Из-за засухи и града на северо-востоке страны некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов винограда, используемого для производства просекко.

Аналитики Европейской комиссии, Министерства сельского хозяйства Франции и профильные эксперты предрекают региону снижение производства в 2023 году на 12 процентов, до 44 миллиона гектолитров. Прогнозируемые объемы производства во Франции составят порядка 46 миллионов гектолитров, что сделает ее лидером на мировом рынке.