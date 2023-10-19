Специалисты рассказали о продуктах, стимулирующих рост волос

Доктора медицинских наук, сертифицированные дерматологи Лорен Пензи, Мишель Генри, Блэр Мерфи-Роуз из Нью-Йорка, диетолог Серена Пун и парикмахер Лорабет Кэббот перечислили продукты, которые помогают отрастить волосы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий материал публикует Glamour.

По словам специалистов, ускоренному росту локонов способствуют нежирное мясо, птица, фасоль и чечевица. Помимо этого, как утверждают эксперты, в рацион необходимо включать богатые цинком устрицы, а также зелень, которая является отличным источником железа. "Простое употребление большего количества шпината значительно улучшит здоровье ваших волос", - заявила Кэббот.

Вдобавок собеседники издания посоветовали есть авокадо, семена и орехи, а также яйца. "Лосось - отличный источник омега-жирных кислот и белка, а также витаминов B и D и селена", - добавила доктор Мерфи-Роуз. Среди прочего, медики отметили важность употребления цельнозерновых продуктов, цитрусовых, ягод и болгарского перца. "Коллаген необходим для структуры и роста волос, а витамин С жизненно важен для производства коллагена", - пояснил Генри.

В список необходимой для поддержания здоровья прядей пищи вошел также костный бульон, молоко, сыр и йогурт, поддерживающие структуру и прочность волос. В заключение медики предупредили, что обезвоживание может сделать волосы ломкими, поэтому стоит пить большое количество воды.