Выведен новый рекордно жгучий сорт перца чили

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что американский фермер Эд Карри сумел создать новый сорт перца чили, ставший самым жгучим в мире. Сорт под названием Pepper X ("перец Х") примерно на миллион единиц более острый, чем обладатель предыдущего рекорда, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Новый рекордсмен обладает жгучестью в 2,69 млн единиц шкалы Сковилла (ЕШС), а острота сорта "Каролинский жнец" (Carolina Reaper), удерживавшего предыдущий рекорд в течение 10 лет, оценивалась в 1,6 млн единиц.

Чтобы понять, о какой именно остроте идет речь, достаточно сказать, что жгучесть перца чили сорта хабанеро, который можно купить в магазинах, составляет около 100 тыс. единиц шкалы Сковилла.

А подавляющее большинство видов перца, употребляемых в пищу в России и странах Европы, не превышает по жгучести 50 тысяч единиц.