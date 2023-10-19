Как приготовить шашлык дома

Как замариновать и поджарить шашлык, не выходя из дома.

"Хочется шашлыка? Предлагаем рецепт куриных шашлычков на шпажках, которые легко приготовить без привязки к дождю или жаре.

Ингредиенты:

600-700 г куриных бедер без костей и кожуры;

50 г оливкового масла;

3 зубчика давленого чеснока;

паприка молотая;

соль, перец;

1 ст.л сока лимона;

цедра лимона.

Приготовление

Порезать куриные бедра на кусочки. Сделать маринад, смешав оливковое масло, давленый чеснок, паприку, соль, перец, сок лимона и цедру лимона. Замочить в этом маринаде мясо. Деревянные шпажки намочить водой и нанизывать на них мясо. Края шпажек замотать фольгой, чтобы не сгорели, и выкладывать все на решетку гриля. Жарить при 180 градусах до готовности.

Точное время приготовления не называем, поскольку разные люди любят мясо разной степени готовности: нежное или с корочкой.

Источник