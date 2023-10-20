Названа максимальная безопасная дневная доза кофе

Употребление кофе лучше ограничивать, чтобы этот напиток не приносил вреда, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, максимальную безопасную дневную дозу кофе она назвала в интервью российским СМИ.

По словам Диановой, осенью многие люди начинают пить больше кофе, так как чувствуют сонливость из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Однако она предупредила, что в день можно употреблять не более 100-200 миллиграммов кофеина (одну-две чашки кофе - прим. "Ленты.ру").

Из-за превышения суточной дозы кофеина, по ее словам, у человека могут начаться проблемы с желудком и сном. "Лучше воздержаться от напитка за шесть-восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул", - объяснила диетолог.

Она добавила, что кофе может вызывать изжогу, поэтому от этого напитка стоит отказаться людям, у которых есть гастрит или язва.