Почему нельзя есть хлеб из рафинированной муки с сахаром

С детства нас учат, что хлеб всему голова и составляет основу рациона, а потому на столе должен быть всегда. Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева с этим несогласна, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Эксперт в области здорового питания Ирина Писарева утверждает, что взрослый человек в день должен съедать до трех ломтиков хлеба. Врач уточняет, что к выбору хлеба стоит подходить грамотно и обращать внимание на состав. Если в нем есть рафинированная мука и сахар, то продукт противопоказан многим людей.

"Его определенно не стоит употреблять тем, кто страдает целиакией или непереносимостью глютена. Также в зоне риска больные сахарным диабетом или преддиабетом. Нельзя есть такой хлеб и тем, у кого проблемах с функциями желудочно-кишечного тракта", - предупреждает Ирина Писарева, ее цитирует "Радио 1".

При этом нутрициолог подчеркивает, что из рациона хлеб нельзя убирать полностью. Правильно приготовленный продукт нужен человеческому организму, как источник сложных углеводов.

"Чтобы не переживать о здоровье, выбирайте хлеб из цельнозерновой муки, на запаренной зеленой гречке, льняной или безглютеновый. Полезным будет хлеб с добавлением семечек, выполненный на закваске, а не дрожжевой. Такие варианты продукта значительно полезнее, на завтрак можно съесть несколько кусочков для восполнения запасов питательных веществ", - добавила врач.

Ирина Писарева рассказала, что сложные углеводы необходимы для нормальной работы организма, так как именно они являются ключевым источником энергии. Поэтому их лучше есть до обеда, чтобы получить запас сил на весь день. Однако стоит помнить, что потребление даже полезного хлеба должно быть умеренным.

Недавно "Гастроном" писал, какой хлеб можно есть на диете. Он не повредит процессу похудения, если съедать одну-две небольшие порции в день.