Картошка и кукуруза: какие «вредные» углеводы помогают похудеть

Мнение, что углеводы нужно исключить из рациона тем, кто желает похудеть, поддерживают многие специалисты в области здорового питания. Однако сертифицированные нутрицитологи сестры Тэмми и Лисси Лакатос считают его заблуждением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, нутрициологи Тэмми и Лисси Лакатос приводят доводы в защиту кукурузы, свеклы, картофеля, бананов и других источников углеводов и заявляют об их пользе для снижения веса.

"Убрать из рациона стоит рафинированные углеводы. К ним относятся кексы, белый хлеб, печенье и другая выпечка, а также некоторые сухие завтраки. Однако картофель можно оставить в меню, но выбрать отварной или запеченный вариант. Он очень питательный, благодаря клетчатке, и совершенно не содержит жира", - цитирует сестер Лакатос издание ETNT

Лисси Лакатос уверена, что картофель получил дурную славу из-за того, что его часто едят в жареном виде или подают на стол со сливочным маслом. В таком виде блюдо точно не поможет похудеть. Но если съесть отварную картошку с кожурой, то организм получит прекрасную порцию минералов и витаминов.

"Не стоит исключать из рациона и кукурузу. Один початок содержит почти 100 килокалорий и 3 грамма клетчатки. Такой состав поможет долго не испытывать чувство голода. Также кукуруза значительно снижает риск развития диабета второго типа, ожирения и заболеваний сердца", - добавила нутрициолог.

Тэмми Лакатос-Шеймс говорит, что для похудения нужно есть недозрелые бананы. В них меньше сахара и калорий, но много клетчатки и крахмала, которые блокируют усвоение углеводов.

"В умеренных объемах при похудении не будет вреда от свеклы и моркови. Они могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта и полезны для иммунитета", - рассказала эксперт.