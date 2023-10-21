Чай или кофе?

Многим сложно начать свой день без чашки ароматного кофе или свежезаваренного чая. Давайте разберемся, что же лучше пить по утрам, и как это правильно делать, чтобы получать максимум пользы и удовольствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, в этой статье вы найдете ответы на семь самых важных вопросов по этой теме.

Что лучше бодрит по утрам?

Все зависит от эффекта, которого вы ждете от утреннего напитка. И чай, и кофе содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго. А чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше.

Если утром вам нужно резко проснуться и получить эффект энергетика, выбирайте кофе. А если надо настроится на долгую продуктивную работу, заваривайте чай.

Можно ли пить кофе на голодный желудок?

Согласно европейскому исследованию 2017 года, черный кофе может раздражать слизистую желудка. В некоторых случаях это может привести к развитию гастрита и других проблем с пищеварительной системой. А вот в сочетании с молоком, обычным или растительным, негативный эффект, можно минимизировать. Конечно, при условии, что вы хорошо переносите молоко.

Натощак не рекомендуется пить сладкий кофе. Проблема в том, что сахар может вызвать скачок инсулина.

Какой напиток полезнее?

И чай, и кофе содержат антиоксиданты - вещества, которые помогают организму бороться со свободными радикалами. Они могут замедлять процессы старения, укреплять иммунитет, улучшать обмен веществ и снижать риск некоторых заболеваний.

При этом у кофе антиоксидантная активность чуть выше. На втором месте в этом рейтинге - зеленый чай, а замыкает его черный. Так что для здоровья кофе может быть полезнее.

При этом важно помнить об индивидуальных особенностях. Так, кофе помогает быстро повысить артериальное давление, поэтому часто выручает гипотоников. А вот гипертоникам этим напитком лучше не увлекаться.

Чай в этом плане действует деликатнее. Считается, что он способен привести к норме и повышенное, и пониженное давление. Поэтому его можно пить практически всем.

При этом ни чай, ни кофе не рекомендуется пить очень горячими. Иначе вместо пользы будет только вред. Дело в том, что обжигающие напитки или пища повреждают слизистую пищевода и гортани, а их регулярное употребление, согласно проведенному китайскими онкологами мета-анализу, может спровоцировать рак этих органов. Выбирайте чай и кофе комфортной температуры.

Вредно ли пить чай натощак?

Чашка крепкого чая, выпитая на голодный желудок, может вызвать тошноту, изжогу или боли в желудке. Все дело в способности этого напитка раздражать слизистую. Особенно высок риск столкнуться с неприятными ощущениями у тех, кто уже страдает от проблем с пищеварением.

Также чай способен снижать выработку желудочного сока и ухудшать усвоение белка. Это может свести к минимуму пользу даже очень здорового и сбалансированного завтрака. Лучше всего употреблять чай не натощак, а во время или после еды.

Сколько кофе безопасно выпивать в день?

Здоровому человеку не стоит употреблять больше 400 г кофеина в день. Это соответствует 3-5 чашкам кофе, в зависимости от их крепости.

Речь при этом идет о натуральном кофе. Растворимый вариант этого напитка бывает очень разным по качеству. Одни его виды вообще не содержат кофеина, в другие добавлен синтетический аналог этого вещества. Просчитать, как конкретный вид подействует на организм, довольно сложно. В этом случае лучше ориентироваться на собственные ощущения и помнить о чувстве меры.

Сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья?

Если у вас нет проблем со здоровьем, чай можно пить практически без ограничений - столько, сколько хочется. Но только качественного, натурального и свежезаваренного.

Недорогой чай, произведенный из грубых нижних листьев и обломков веточек может содержать фториды. Эти вещества в чрезмерном количестве могут повреждать зубную эмаль, а также вызывать проблемы с щитовидной железой. При приготовлении чая обязательно соблюдайте правила заваривания для конкретного сорта.

Сколько чая и кофе можно пить беременным?

Допустимая норма кофеина для будущих мам - 200 мг, то есть примерно 2 чашки натурального кофе или 5-6 чашечек зеленого чая в день (в каждой - около 35 мг этого вещества).

В первые недели после родов кормящим женщинам от него лучше вообще отказаться, чтобы не создавать нагрузку на нервную систему малыша. Затем можно постепенно вводить чай и кофе в свой рацион, наблюдая за реакцией ребенка.

Не стоит превышать дневную норму в 300 мг кофеина. Это 3 чашки свежесваренного кофе или, например, 6 стандартных чашечек хорошего черного чая.

Можно ли детям пить напитки с кофеином?

Считается, что до 5 лет малышам лучше вообще не употреблять кофеин. С 5 до 9 лет будет достаточно 1-2 чашек некрепкого чая в день. Кофе педиатры рекомендуют пробовать не раньше 12 лет, а лучше - как можно позже. Допустимое количество - не больше чашки в день.

Кстати, кофеин содержится также в разных видах колы и в энергетиках. Так что этими напитками детям тоже лучше не увлекаться. Избыток кофеина у них повышает тревожность, нарушает сон, снижает аппетит и даже способствует вымыванию кальция из костей. Поэтому лучше делать упор на нейтральные напитки - воду, несладкие морсы или, например, компоты.