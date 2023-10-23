Вкус удивит с первой ложки: борщ с вишнями по рецепту предков
Борщ - давнее блюдо украинской кухни, которое часто готовят не только по большим праздникам, но и по воскресеньям. Мы дома готовим традиционный красный борщ на бульоне с добавлением свеклы, моркови, картофеля.
Популярными вариантами первого блюда также борщ с грибами, фасолью, черносливом и даже с вишней.
Рецепт борща с вишнями
Время: 3 - 4 часа
Порции: 8
Ингредиенты:
- 370 граммов говядины на кости;
- 180 граммов лука;
- 370 граммов моркови;
- 1 лавровый лист;
- 1 штука бадьяна;
- 180 граммов моркови;
- 2 грамма тмина;
- 100 граммов лука;
- 2 грамма паприки;
- 130 граммов болгарского перца;
- 300 граммов помидоров;
- 580 граммов свеклы;
- 15 граммов чеснока;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 12 граммов соли;
- 4 грамма черного молотого перца;
- 300 граммов вишни;
- 450 граммов картофеля;
- 300 граммов белокочанной капусты.
Приготовление:
Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.
Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.
Поочередно добавляем зажарки в бульон.
Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.
Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.
Приятного аппетита!
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