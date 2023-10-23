Заблуждения о средиземноморской диете

Калорийные напитки и большое количество мяса в рационе - частые ошибки при соблюдении средиземноморской диеты, считает врач-диетолог из Греции Елена Паравантес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, распространенные заблуждения о правильном питании она перечислила в беседе с Insider.

Диетолог объяснила, что многие искажают основные принципы средиземноморской диеты. Например, слишком часто едят мясо, которое допускается, но не является главным в рационе. Паравантес объяснила, что при классической средиземноморской диете белое мясо едят раз в неделю, а красное - раз в месяц. В остальные дни она рекомендовала готовить овощи, для насыщения можно подавать к ним сыр и хлеб.

Еще одна ошибка, на которую указала Паравантес, - это употребление калорийных напитков. Она объяснила, что в средиземноморской диете допустимы лишь черный кофе, чай на травах, вода и вино. Также, по словам диетолога, этот режим питания исключает почти все перекусы, кроме самых легких, поскольку основные приемы пищи очень сытные. "Если вам нужно перекусить, попробуйте свежие фрукты, сухофрукты или орехи", - посоветовала Паравантес.

Кроме того, диетолог отметила, что обязательным правилом средиземноморской диеты остается добавление большого количества оливкового масла почти в каждое блюдо. "Средиземноморской диеты с низким содержанием жиров не существует. Вам нужен жир, особенно из оливкового масла, чтобы получать питательные вещества и энергию", - сказала Паравантес.