Сколько фруктов и овощей нужно съедать ежедневно

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно. Она сослалась на ВОЗ, эксперты которой рекомендуют ежедневно съедать не менее 400-500 граммов овощей и фруктов. Но в идеале растительной пищи должно быть ещё больше.

Деккер отметила, что в овощах и фруктах содержатся витамины А и С, калий, магний, фолиевая кислота и множество других полезных веществ, необходимых для здоровья. В овощах много пищевых волокон, помогающих поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и предотвращающих запоры.

Употребление достаточного количества овощей профилактирует развитие диабета, некоторых видов онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

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