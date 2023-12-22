Как приготовить полезную пиццу

Считается, что пицца впервые появилась в итальянском Неаполе. Первое современное упоминание блюда относится к 1830-м годам, но есть мнение, что прообраз пиццы появился гораздо раньше, - еще в античные времена. Как бы то ни было, лепешка, покрытая томатным соусом и сыром, начала свое победоносное шествие по миру именно в конце 19 века. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ разбирается, как сделать пиццу более диетической, не нарушая канонов рецепта.

Эталоном для этого блюда считается тонко раскатанное тесто, густая томатная паста из лучших сортовых томатов и сыр моцарелла. В качестве приправ разрешается использовать оливковое масло, базилик, чеснок и душицу. Но канонические итальянские рецепты уже не так сильно будоражат кулинарную публику, поэтому появились сотни всевозможных вариаций.

Увы, такой "классический" рецепт стал основой для нового вида фастфуда, неконтролируемое поглощение которого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно в сочетании со сладкими газированными напитками.

Как "оздоровить" пиццу

При приготовлении пиццы рекомендуется заменить колбасу и ветчину на отварное или запеченное мясо курицы или индейки с невысоким содержанием жиров и выбрать сыр с пониженным содержанием жира. Кроме того, часть муки высшего сорта при приготовлении теста для пиццы можно заменить на цельнозерновую - или частично использовать нутовую или чечевичную муку. Добавление в пиццу колбасных изделий значительно увеличивает общую калорийность блюда и повышает содержание в нем насыщенных жиров и соли. А добавление в начинку различных овощей сделает состав пиццы более сбалансированным, обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой.

Как часто можно есть пиццу

Однако даже "полезный" вариант пиццы не подходит для ежедневного питания. Взрослому здоровому человеку не стоит употреблять пиццу чаще, чем два-три раза в месяц. И порция при этом не должна превышать 150-200 г. Людям, страдающим непереносимостью какого-либо из компонентов пиццы, употреблять ее в пищу не следует.

При выборе готовой пиццы важно обратить внимание на ее состав, также лучше отказаться от дополнительных соусов. Не стоит запивать пиццу сладкими напитками, даже если они прилагаются производителями в качестве бонуса. Регулярное чрезмерное потребление продуктов, содержащих добавленный сахар, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанным с ним заболеваниям.