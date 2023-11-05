Врач развеяла мифы о пользе популярных продуктов

Натуральные соки и смузи не приносят пользы здоровью, рассказала терапевт, диетолог Наталья Зубарева. В беседе с "Лентой.ру" она развеяла этот и другие мифы о популярных продуктах, передает Day.Az.

Зубарева заявила, что соки и смузи содержат огромную концентрацию фруктозы, которая, по сути, является тем же сахаром. По ее словам, эти напитки могут вызвать проблемы с ЖКТ и развитие инсулинорезистентности. При злоупотреблении свежевыжатыми соками вместо снижения веса можно, наоборот, поправиться. При этом в пакетированных соках из магазина сахара еще больше, добавила врач.

Зубарева рекомендовала забыть и про магазинные йогурты, потому что в них содержится большое количество красителей, подсластителей, загустителей и прочих химических добавок. Они делают продукт вкуснее, но ухудшают его состав и добавляют калорий, объяснила диетолог.

Миндальное молоко, по мнению собеседницы "Ленты.ру", - еще один незаслуженно популярный продукт. Оно отличается от обычного гораздо меньшей концентрацией полезного белка и кальция, а также повышенной калорийностью.

Рассказывая о кашах, Зубарева отметила, что полезными являются только те, которые нужно долго варить. Все, что можно употреблять в пищу, просто плеснув кипятка и выждав пару минут, к здоровому рациону не имеет отношения, подчеркнула она. Подобные продукты врач назвала углеводной бомбой.

Сухофрукты - это полноценная и калорийная еда, продолжила эксперт. По ее мнению, их можно есть только отдельно от других приемов пищи и не больше маленькой горсти в день.