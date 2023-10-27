Фермерские продукты: стоит ли переплачивать и в чем их польза

Тренд на потребление натуральных продуктов растет, а правильное питание все больше и больше становится образом жизни многих людей. Согласно оценке экспертов фермерские продукты к 2025-ому году будут занимать около четверти рынка. Рассказываем, стоит ли переплачивать за фермерские продукты и если да, то почему.

Фермерские продукты - что это?

Фермерские продукты чаще всего производятся в небольших хозяйствах, непромышленным способом. К ним могут относиться фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. При выращивании или производстве таких продуктов не используют искусственных добавок и химических удобрений. Условия небольших ферм чаще всего близки к природным. Благодаря далекому расположению от городов и естественному освещению, фермерские продукты считаются экологически чистыми и более натуральными.

Почему фермерские продукты стоят дороже

На стоимость фермерских продуктов влияет множество факторов. Основное отличие фермерского хозяйства от промышленного - объем производства. Зачастую фермеры бросают все силы на выпуск качественной, не массовой продукции. Однако содержание стада животных, хозяйства и самого производства требует немалых денежных и физических вложений. Поэтому, чтобы платить зарплату сотрудникам, купить новое оборудование и покрывать расходы на электроэнергию фермерам приходится завышать цену на свои продукты.

Если фермерская продукция доставляется непосредственно в магазин, то расходы на транспортировку также включаются в стоимость продуктов. Для того чтобы товар пришел к покупателю свежим и качественным, его необходимо перевозить в специальных емкостях и не забывать о температурном режиме.

В цену продукции также закладываются производственные риски. Из-за того, что фермеры не используют химические удобрения для борьбы с вредителями есть большой риск остаться совсем без урожая. Чтобы снизить убытки, фермеры увеличивают отпускную цену.

Большие промышленные предприятия пользуются автоматизацией. В то время как фермеры предпочитают ручной труд. На это есть две причины:

Современное оборудование стоит дорого. Не все малые хозяйства могут позволить себе внедрить технику и обслуживать ее годами.

Фермеры часто используют рецепты, которые достались им по наследству. Ручной труд помогает сохранить традиции, по которым производятся продукты без изменения их вкуса и качества.

Стоит ли переплачивать за фермерские продукты?

Обычно цена на фермерские продукты выше на 30% чем на магазинные. Разбираемся, за что платит покупатель:

Мясо животных, которые выросли на ферме, является уникальным источником белка. Из-за того, что животные пасутся на полях и лужайках в естественной среде, вдали от города, их мясо не напичкано химией.

Фрукты и овощи на фермах собирают под заказ, а значит их не обрабатывают средствами для длительного хранения. Фермерские продукты не опрыскивают пестицидами и другими химическими удобрениями. Производители используют органические вещества от вредителей. Условия выращивания таких продуктов максимально приближены к естественным.

Продукты, выращенные на фермах, разрешены к употреблению людям страдающим от аллергических реакций от химических добавок.



Сезонные овощи и фрукты созревают не в сжатые сроки и успевают вобрать в себя большое количество питательных веществ.

Где купить фермерские продукты

В первую очередь это, конечно, ярмарки выходного дня. Обычно на такие мероприятия в большие города съезжаются местные фермеры, чтобы заявить о своей продукции. Плюсы таких ярмарок в том, что цена на продукты дешевле, чем на обычном рынке. К тому же вы сможете лично познакомиться с фермером и впоследствии заказывать у него товары уже напрямую.

Ходите на рынки. Даже в самом маленьком городе есть свой рынок, на котором продают фермерскую продукцию. Заглядывайте туда хотя бы на выходных. Однако будьте осторожны: рынок - это не то место, на котором нужно закупаться продуктами впрок на несколько недель. Главный смысл фермерской еды в ее свежести. Поэтому не стоит замораживать свежую зелень на год вперед. Наслаждайтесь фермерской едой сразу в день покупки.

Посещайте небольшие специализированные магазины. Многие фермеры открывают свою точку продажи. Вы можете не волноваться за качество - обычно в таких точках есть все лицензии и сертификаты, а условия производства соответствуют ГОСТам по органической продукции.

Ищите полку с фермерскими продуктами в крупных супермаркетах. Сейчас многие крупные сети сотрудничают с фермерами и поставляют их продукцию в свои магазины. Она может продаваться как в упаковке от поставщика или быть брендированной и выпускаться под собственной маркой торговой сети, в которой она представлена.

Как определить фермерский ли продукт в магазине

Никто не может гарантировать вам, что продукты экологичны и безопасны, если вы не вырастили их на собственном огороде. К сожалению, одна маркировка "фермерский продукт" не делает еду более полезной. Всегда обращайте внимание на этикетку и читайте состав. У фермерских продуктов в составе не должно быть никаких вкусовых добавок, усилителей вкуса и заменителей. Например, натуральный творог не может быть сделан из сухого молока, а мед - с добавлением красителей. Состав должен быть максимально естественным.

Срок годности у фермерских продуктов не может быть большим. Поэтому, если вы видите перед собой молоко с маркировкой "натуральное", которое хранится несколько месяцев - перед вами явно не по-настоящему фермерский продукт.

Зачастую фрукты и овощи, выращенные на ферме без пестицидов и химикатов, выглядят не так презентабельно, как те, что мы привыкли видеть в рекламе. Если фермерские яблоки, груши и другие фрукты неестественно блестят, то закрадывается сомнение не смазывают ли их воском для долгого хранения.

Яйца с фермы не могут быть одного размера, обычно каждое яйцо индивидуально. Поэтому если вы видите одинаковые яйца как на подбор, стоит усомниться в их "фермерском прошлом".

Идеальный вариант - покупать натуральные продукты у знакомых фермеров. Это обеспечит непосредственный контакт с производителем, а также поможет поддержать малый бизнес в сельской местности. К тому же вы точно будете знать, что ваши продукты органически чистые. Если такой возможности нет, найдите "любимчиков" в ближайшем к вам супермаркете. Такой осознанный подход к выбору продуктов позволит вам не только наслаждаться их свежим вкусом, но и заботиться о своем здоровье.