Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного режима питания

Многие из нас не придерживаются режима питания. Торопясь на работу по утрам мы пропускаем завтрак, на обед частенько ограничиваемся фастфудом, а вечером сметаем все, что попадется под руку. Отсутствие правильного рациона - самая главная ошибка, рассказала "Доктору Питеру" гастроэнтеролог Елена Манило.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, эксперт рекомендует провести тестирование собственного организма и выбрать тот режим питания, который вам больше всего подходит. В этом случае вы не будете ощущать яростное чувство голода по вечерам, а сон станет более спокойным.

Гастроэнтеролог предлагает выбрать один из трех режимов питания. Попробуйте несколько дней придерживаться предложенной схемы, а потом выбрать наиболее комфортный для себя план питания.

Трехразовое питание. Этот вариант подойдет тем, кто может обойтись без перекусов в течение четырех часов. Обратите внимание, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна, а далее следует перерыв на ночной отдых.

Четырехразовое питание. Если чувствуете, что перерывы между приемами пищи для вас велики, то добавьте второй завтрак. При этом обед сдвинется на более позднее время. При подобном стиле питания промежутки между приемами пищи немного короче. Это удобно для тех, кто активен в течение первой половины дня, а во второй расходует меньше энергии и сил.

Пятиразовое питание. Эксперт рекомендует добавить два перекуса тем, кто предпочитает легкие блюда, которые быстро перевариваются. При подобном режиме питания вы точно не будете чувствовать голод вечером, что поможет не переедать перед сном.