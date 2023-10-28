Кулинарный трюк для продуктов, запечённых в духовке

Овощи, мясо, птица и рыба, запеченные в духовке - это вкусно и полезно. А ещё это возможность заняться чем-то другим, пока духовка выполняет свою работу. Как сделать процесс запекания идеальным расскажет Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ.

Запекание делает продукты, например, овощи более ароматными, а их вкус - более сложным. Часто требуется только сбрызнуть овощи растительным маслом (мы используем для этого оливковое), приправить солью и свежемолотым чёрным перцем и отправить в духовку. Благодаря своей универсальности запечённые овощи - и самостоятельное блюдо, и гарнир, и составная часть салатов, супов, пасты, бутербродов и сэндвичей. Такими же многогранными будут и другие продукты, приготовленные в духовке.

Новичков часто останавливает длительность запекания, а ещё боязнь получить не совсем тот результат, который ожидали. Такое действительно порой случается, например овощи в духовке иногда тушатся, томятся, но не запекаются.

Для решения таких проблем и используется наш трюк от заграничных шефов. Нужно просто разогреть противень (жаропрочную форму), а уже потом наполнять его подготовленными к запеканию продуктами. Для нагрева противня ничего специально предпринимать и не нужно. Включили духовку, выставили разогрев до 180-200-220 °С, согласно рецепту, и сразу убрали туда противень. При желании противень можно застелить бумагой для выпечки.

Что даёт предложенный трюк, на примере овощей

Во-первых, экономит время. Приготовление начинается с первой минуты нагрева духовки. Пока духовка вместе с противнем набирает нужную температуру, вы подготавливаете (или продолжаете подготавливать) продукты: моете, чистите, режете, подмариновываете или просто сбрызгиваете маслом. Когда вы выкладываете овощи на горячий противень, их нижняя сторона сразу же начинает готовиться, а не медленно нагреваться вместе с противнем в уже разогретой духовке (обычно на это уходит до 10 минут). Это особенно хорошо летом, когда лишний жар на кухне совсем не нужен.

Во-вторых, приготовление овощей в заранее разогретом противне поможет им более равномерно подрумяниться снаружи и стать мягче внутри. Поскольку тепло от духовки и от поверхности противня будет одновременно воздействовать на поверхность продуктов, овощи будут менее подвержены высыханию или "ожогам". По той же причине рекомендуется жарить стейки на раскалённой сковороде. Так получается мясо нужной степени прожарки, красиво подрумяненное снаружи.

Поскольку этот метод помогает приготовить пищу более равномерно, не нужно многократно доставать противень для помешивания и переворачивания продуктов. Опять же это экономия времени плюс не нужно присутствовать во время запекания на кухне. Можете проверить данный трюк на примере приготовления картофеля в духовке. Вместо того, чтобы ждать, пока духовка нагреется до 200-220 °С, сделайте так: включите духовку, выставите нужную температуру и сразу поставьте внутрь противень, застеленный бумагой для выпечки. Пока духовка нагревается, нарежьте картофель брусочками или дольками. Когда духовка разогреется до нужной температуры, аккуратно достаньте противень. Поставьте его на подставку, выложите картошку и верните противень в духовку. Запекайте до нужной степени готовности.

Единственное пожелание: не забывайте, что противень горячий! Будьте внимательны, используйте специальную рукавицу или прихватки, когда берётесь за него.