Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак

С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Все продукты так и манят своим свежим ароматом. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.

Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно, передает Day.Az.

Ингредиенты на четыре порции:

крупа манная - 150 г;

масло сливочное - 30 г;

малина замороженная - 200 г;

молоко - 800 г;

сахар - 30 г;

стружка кокосовая - 25 г.

Приготовление:

1.Греем молоко в сотейнике, но не кипятим, закидываем манную крупу и кокосовую стружку;

2.Вымешиваем и греем до тех, пока крупа не заварится, добавляем малину, сахар, соль по вкусу;

3.Доводим до готовности и в конце добавляем сливочное масло, хорошо вымешиваем и подаем с ягодами малины.

"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" - оценил блюдо телеповар.