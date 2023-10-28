3 факта о холодном кофе, которые вы могли не знать

Главное отличие настоящего холодного кофе от просто остывшего или горячего кофе в отсутствии характерных для кофе кислинки и горчинки в послевкусии. Сказывается влияние низкой температуры и длительности приготовления. Именно тепло придает кофе характерный яркий аромат. В холодном кофе аромат может быть не таким интенсивным, но сохраняется дольше.

В споре сколько кофеина в холодном и охлажденном кофе выигрывает первый. Ученые также говорят о том, что кофе холодного заваривания может быть полезнее горячего из-за преимущества в меньшей кислотности. Лед такого действия не оказывает.

Очень часто в холодные кофейные коктейли добавляют молоко, сиропы или другие ингредиенты. Сегодня популярность набирают такие напитки:

эспрессо-тоник (в эспрессо добавляют тоник и лед);

нитро-кофе (кофе холодного заваривания, насыщенный азотом).

Необычные рецепты холодного кофе существенно отличается от традиционных горячих напитков и позволяет разнообразить наши вкусы, к которым мы привыкли.

Попробуйте приготовить холодный мятно-шоколадный кофе на собственной кухне. С помощью пошагового рецепта сделать это просто, а напиток получается очень вкусным.

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