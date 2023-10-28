Искусственный интеллект назвал лучшую в мире диету для похудения

Искусственный интеллект ChatGPT проанализировал все популярные диеты и выбрал одну - самую эффективную, пишет портал Daily Mail. Ей не найдется равных среди всех диет мира. И это средиземноморская диета.

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобов, орехов, семян, зерновых культур, жирной рыбы и оливкового масла. И, по мнению, нейросети, это не только самая эффективная для похудения диета, но и самая полезная для здоровья. Она способна поддерживать наше здоровье и служить незаменимой профилактикой многих болезней долгие годы.

Как же правильно перейти на такой план питания? На этот счет у нейросети тоже есть рекомендации. ChatGPT рекомендует не пропускать вкусные завтраки и составить их из греческого йогурта с ягодами и орехами, тостов с авокадо и овощного омлета. А на обед можно приготовить овощной салат с курицей, суп из чечевицы или роллы с козьим сыром. Не стоит перегружать пищеварительную систему во время ужина: выбирайте креветки на гриле с овощами, запеченную курицу со сладким картофелем или запеченную треску с киноа.

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